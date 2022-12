Liga MX femenil: América anunció la salida de dos jugadoras

La preparación de los equipos femeninos en la Liga MX continúa y ya se concentran para lo que será el inicio del Torneo Clausura del 2023. Para esto, son varios los equipos que están realizando cambios en el plantel, lo que implica tanto el ingreso como la despedida de algunas jugadoras.

Renata Masciarelli y Janelly Farías no seguirán en el América



El América quiere repetir la gran actuación que tuvo en el torneo pasado y se ha reforzado de gran manera con la llegada del técnico Angel Villacampa. Ahora bien, cuando llega alguien diferente al banquillo, es normal que las jugadoras pierdan titularidad y protagonismo.

Este es el caso de las jugadoras Renata Masciarelli y Janelly Farías quienes no pertenecerán a las ‘Águilas’ este 2023, y el técnico ya les hizo saber que no contarán con ellas. Ambas aprovecharon el momento para dedicarle unas palabras a los hinchas.

Las jugadoras se despidieron del club y de los hinchas

Por su parte, Renata Masciarelli agradeció el tiempo que estuvo en el club y al apoyo incondicional que le dieron los seguidores.

“A ti, Club America te agradezco de todo corazón por abrirme tus puertas porque al hacerlo me dejaste ser parte de la institución más grande de México. Total agradecimiento a los profes que cada día me motivaron a ser mejor mediante la disciplina, honestidad y entrega. A mis compañeras, gracias por todo lo vivido en estos años”, afirmó Masciarelli.

Por otro lado, Janelly también uso sus redes sociales para dejar un mensaje de despedida.

"Las despedidas nunca son fáciles y menos cuando llegan de manera inesperada o antes del tiempo presupuestado. Hoy me toca despedirme de la institución que me regresó la alegría por jugar futbol. No tengo más que palabras de agradecimiento para mis compañeras y a las personas del staff que día a día se esfuerzan para que este club este en lo más alto”.

Renata llegó en el año 2019 al América y desde entonces disputó 62 partidos. Janelly fichó por las ‘Águilas’ en el Clausura 2021 tras haber jugado para Chivas y llegó a disputar 66 partidos.

