Liga MX: Ricardo Peláez fue sacado del Chivas de Guadalajara

Para nadie es un secreto que no ha sido un buen año para las Chivas de Guadalajara. Ahora, con la reciente eliminación de la Liguilla ante Puebla, la dirigencia tomó la decisión de despedir al técnico Ricardo Peláez.

El adiós de Peláez

El Rebaño, a través de un comunicado emitido en las redes sociales, informó la salida de Peláez. Minutos más tarde, el estratega brindó una conferencia de prensa para despedirse de toda la afición rojiblanca.

"El día de hoy por la mañana nos reunimos con el consejo directivo y tuvimos una plática larga, la cual para mí va a ser inolvidable en toda mi vida, nunca había tenido una plática así, donde hablamos de muchos temas, donde lloramos, nos abrazamos, y nos agradecimos ambas partes del trabajo que se ha realizado en estos tres años. Recordemos que cuando me toca llegar justo acababa de fallecer el señor Jorge Vergara, que no se nos olvide ese tema y que esta linda familia me abrió las puertas y confió en mí", explico el técnico.

El estratega mexicano reconoció que comparte la decisión de la directiva sobre su continuidad ya que el club necesita pasar por varios cambios, por que entendió que era hora de cerrar su ciclo. Ricardo Peláez tomo las riendas del Chivas en 2019 y logro meter a sus dirigidos a unas semifinales y cuartos de final, todos a través de la vía de repechaje, de los cuales tres de ellos no logró avanzar.