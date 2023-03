Los Juegos del Hambre: IlloJuan revela más detalles de la nueva serie de Minecraft en Twitch

La empresa desarrolladora Eufonía anunció la realización de un próximo evento llamado Los Juegos del Hambre, luego del éxito de los Squid Craft Games 2. La serie será impulsada por el streamer español IlloJuan. El popular ‘LMD Show’ reveló algunos detalles sobre el nuevo proyecto de Minecraft en la plataforma de Twitch.

Se vienen los Juegos del Hambre

En un meet and greet del equipo de colaboradores de la empresa Eufonía, se realizó la presentación del nuevo evento de Minecraft en Twitch: Los Juegos del Hambre. El anuncio ha causado un gran ‘hype’ en millones de fanáticos de la comunidad hispanohablante, quienes le consultaron más detalles al streamer español IlloJuan.

“Yo no sé qué está pasando y no sé qué está ocurriendo con el tema de Los Juegos del Hambre. Esto es una cosa de la cual yo ya hablé el año pasado y yo ya dije que, hasta que no hubiera avances, yo no volvería a hablar del tema porque estamos trabajando en silencio”, mencionó el creador de contenido malagueño en una de sus transmisiones en la plataforma morada.

"A mí nadie me ha preguntado, nadie me ha dicho nada. Esto se ha sacado por la cara. Llevamos haciendo esto un año, con llamadas y demás. Esto no tiene fecha hasta que esté 100% terminado”, agregó el streamer español.

Nuevo formato de juego

El famoso ‘novio de Masi’ reveló que Eufonía se encuentra preparando una nueva mecánica de juego en Minecraft para los próximos Juegos del Hambre. “Yo no me voy a meter a nivel jugable, pero la idea es que haya mecánicas nuevas para que el típico Shadoune, Rich o Farfadox tengan que aprender a jugar y no revienten. Quiero que sea el battle royale más épico que se ha visto en Minecraft”, indicó IlloJuan.