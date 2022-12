Luis Chávez sobre partido de México ante Argentina: "No entendimos lo que el 'Tata' quiso plantear"

A pesar del triunfo ante Arabia Saudita, México se despidió del Mundial Qatar 2022 en fase de grupos. El ‘Tri’ sumó la misma cantidad de puntos que Polonia (4), sin embargo, quedó eliminado de la Copa del Mundo por diferencia de goles.

Lee también: México venció a Arabia Saudita por 2-1, pero no logró avanzar a octavos: diviértete con los mejores memes del encuentro

Tras la derrota, Luis Chávez, centrocampista de la Selección de México, se refirió a la eliminación del equipo en fase de grupos, algo que no ocurría desde Argentina 1978. Asimismo, el futbolista criticó el planteamiento del ‘Tata’ Martino ante los ‘Albicalestes’ en la segunda fecha.

“Claro que asumo responsabilidad. Los que jugamos somos nosotros. En el segundo partido no entendimos mucho lo que él (Martino) quiso plantear. Defendimos durante un tiempo, pero no generamos; así no se pueden hacer goles y terminamos perdiendo el partido”, señaló en una conferencia de prensa al término del partido ante Arabia Saudita.

Lee también: Maxi Rodríguez sobre su gol a México en Alemania 2006: “(Fue) un gol de otro partido”

Además, Chávez se refirió a su destacado rendimiento en el partido ante los saudíes y destacó el juego colectivo del ‘Tri’.

“Me siento muy triste, dejamos de hacer muchas cosas los primeros dos partidos. Reaccionamos un poco tarde, aunque sabíamos que teníamos esperanza de calificar. Más allá de lo personal me quedo con lo colectivo y me voy muy triste”, agregó.





Luis Chávez se refiere a su posible llegada al Bayer Leverkusen

En la misma rueda de prensa, Luis Chávez se refirió a su posible llegada al fútbol alemán. Y es que, el Bayern Lerkusen escribió un tuit en su cuenta oficial en español mencionando al jugador. Pachuca, su club actual, contestó la publicación.

“Contento. Que equipos así se fijen en uno es bueno. Ya veremos si hablan con Pachuca para ver si hacen algún movimiento”, finalizó.