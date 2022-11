Maxi Rodríguez sobre su gol a México en Alemania 2006: “(Fue) un gol de otro partido”

Los octavos de final del Mundial Alemania 2006 tuvo en el México vs. Argentina uno de los duelos más emocionantes del certamen.

Recientemente, el arquero de aquella selección mexicana, Oswaldo Sánchez, habló con Maxi Rodríguez, autor de uno de los mejores goles de los mundiales, sobre aquel partido y sus repercusiones.

Maxi Rodríguez: “Es un gol de otro partido”

Maxi Rodríguez, en conversación con Oswaldo Sánchez en TUDN, reveló que no suele ver la repetición de ese gol. Asimismo, se preguntó qué hubiera pasado si el defensor mexicano lo hubiera presionado antes del remato.

“No lo vi muchas veces el gol, sí cuando son cosas de Mundiales te recuerdan algo, pero no lo miro a cada rato y siempre me pregunto qué hubiese pasado si el defensor me hubiera presionado un poco más, con un amague que me hiciera con el cuerpo personal yo no sé si hubiese rematado, pero son cosas que hay que ver que piensa él también”, indicó.

Por otro lado, Maxi Rodríguez destacó que fue un gol de otro partido, y que Oswaldo Sánchez, quien era arquero en esos momentos, se encontraba en buena posición, aunque no pudo ver por donde fue el balón.

“Se dio y es un gol de otro partido porque para mí tu estas bien parado, haces todo el gesto, pero a lo mejor te tapa un poco él y no ves cuando la pelota sale realmente y son cosas que suceden, pero era un partido para ir a penales. Sacando el gol, para mí el detalle es el empate de Argentina”.

El poderío de la selección mexicana en Alemania 2006

Maxi Rodríguez señaló que la selección mexicana era muy fuerte en el Mundial Alemania 2006, y que no encontraban respuestas ante el dominio de la ‘Tri’ en algunos pasajes del partido: “Nosotros en el entretiempo estábamos diciendo ‘la estábamos pasando mal, cómo hacemos para controlar, para que no sean profundos’; queríamos controlar las bandas. Ustedes nos estaban dominando y eran mucho mejor en el primer tiempo”.

Finalmente, Maxi Rodríguez apuntó que México es capaz de competir a gran nivel en el fútbol, y que solo deben creer en ellos mismos: “Ustedes no se dan cuenta de lo que son realmente porque salen muchos jugadores, hasta que cambien ese chip y digan ‘nosotros somos México y vamos a hacer más fuertes todavía’ van a romper esas barreras psicológicas”.