Luis Enrique no sabe quién es Bad Bunny: “¿Qué es eso? ¿Un grupo?”

Luis Enrique sigue maravillando con su nueva faceta de streamer. Esta vez, el entrenador de España estuvo conectado en su canal de Twitch para hablar con sus seguidores sobre el partido ante Japón, así como diversos temas como la música que escucha.

Luis Enrique no conoce a Bad Bunny

En medio de la conversación con sus seguidores, Luis Enrique leyó un comentario en el chat donde le preguntaban si escuchaba Bad Bunny. Su respuesta causó mucha risa entre los internautas.

“Un poco de traducción, ¿Bad Bunny es un grupo de música?”, le preguntó a uno de sus acompañantes. “Lo siento, me ha sonado a eso pero (...) alguna canción como esas de reguetón (...) No soy muy de reguetón. Eso le gusta a vosotros a mí me gusta poco”, respondió en directo.

Luis Enrique habla sobre el partido ante Japón

España sigue manteniendo la primera posición tras empatar con Alemania, pero el combinado español sigue sin estar clasificado. Para eso, primero tiene que ganarle a Japón en el partido de mañana.

Los hinchas españoles se encontraban muy ansiosos y no dudaron en preguntarle si haría muchos cambios y si saldrían a ganar.

“Hoy he explicado en rueda de prensa, especular en estos torneos implica dejar de hacer cosas que, tal vez, luego te quedas sin tiempo para arreglar. No queremos jugar con fuego y el objetivo ante Japón será ganar. ¿Rotaciones? Tengo alguna en mente, pero no con la intención de dar descanso; los que estén mañana, serán los más apropiados para el tipo de partido”, explicó Luis Enrique.

Asimismo, hubo algunos comentarios hilarantes sobre si temía que los japoneses hayan visto Supercampeones, un anime popular sobre fútbol. El entrenador se mostró muy risueño, pero demostró mucho respeto ante sus rivales nipones.

“No, a eso en concreto no. Pero sí guardo mucho respeto por ellos: tienen a tres centrocampistas altísimos y una calidad enorme. Saben evadir las presiones de manera brillante y nos lo van a poner muy difícil. Ya lo veréis”, respondió.