Luis Figo sobre la selección mexicana en el Mundial Qatar 2022: "No son mis favoritos"

El Mundial Qatar 2022 está a pocos días de iniciarse, y muchas figuras del fútbol internacional se han animado a hablar de sus pronósticos y candidatos. Recientemente, Luis Figo, destacado jugador de la selección portuguesa y balón de oro en 2000 fue consultado sobre la selección mexicana en la justa mundialista, y hasta donde cree que podría avanzar.

Luis Figo sobre México: “Estarán en una segunda línea”

Luis Figo señaló que la selección mexicana tiene las mismas posibilidades de avanzar que las demás selecciones, sin embargo, no es su equipo favorito. Cabe resaltar que llegar a un mundial sin ser el favorito podría ser beneficioso: “México parte con la misma posibilidad que los demás. Creo que tienen una selección buena, pero no serán para mí de los favoritos, estarán en una segunda línea, pero muchas veces sales como muy favorito y no cumples los objetivos, y otras veces no sales tan favorito y lo haces mejor”.

Por otro lado, Luis Figo señaló que gusta del fútbol practicado en México y sabe lo complicado que es enfrentarlo: "Yo conozco a jugadores más que están en Europa, siempre me gustó el fútbol mexicano porque tiene mucha calidad técnica, pero ganar sólo puede ganar uno, todo el mundo aspira a ser campeón del mundo, no es fácil, yo tengo bastante respeto a México, porque las veces que lo he enfrentado ha sido bastante complicado y sé de la calidad que tiene"

Luis Figo habló sobre Cristiano Ronaldo

Por otro lado, Luis Figo señaló que espera ver a Cristiano Ronaldo marcando goles y ayudando a Portugal en el Mundial Qatar 2022, y llegar a una posible final mundialista. Asimismo, remarcó que ‘el Bicho’ puede tener un rendimiento diferente en su selección a comparación de lo que pasa en Manchester United: "La vida del futbolista tiene estas secuencias, llegas a una edad en la que estás en la parte final de tu carrera y la gente está acostumbrada a lo que has hecho siempre, pero creo que Cristiano a pesar de que puede estar pasando por un momento diferente en el club, en la selección es totalmente distinto, seguirá marcando goles, seguirá ayudando y siendo importante para mi país y espero que pueda traducir todo su potencial en este Mundial y ayudarnos a llegar a la final".