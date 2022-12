Madre de 'Papu' Gómez afirma que su hijo es más lindo que David Beckham

Las celebraciones en Argentina no han parado, ya que miles de personas siguen festejando la tercera copa del mundo obtenida en Qatar 2022. Uno de los seleccionados que más ha dado que hablar es Alejandro 'Papu' Gómez, debido a su nuevo look al estilo David Beckham y su madre ha sido una sus mayores admiradoras afirmando que se veía muy simpático.

"Mas lindo que Beckham"

Cuando la imagen del nuevo look de Alejandro Darío Gómez, mejor conocido como 'Papu’, se difundió en internet muchos lo compararon con el ex futbolista inglés David Beckham. La foto no tardó en hacerse viral por Internet, lo que generó miles de comentarios y memes sobre él.

Es por ello que los diversos medios de Argentina buscaron la opinión de doña Mónica Villaverde, madre del actual jugador del Sevilla de España, sobre el peinado de su hijo.

"¿Quién es más lindo: Beckham o el 'Papu' Goméz?", fue la pregunta del reportero. "'Papu' Gómez... A parte campeón del mundo... Así que nada, felices todos", respondió.

El divertido momento causó risas en el equipo de prensa. De igual forma, Mónica se encontraba muy orgullosa de él por haber conseguido un logro tan importante como ganar el Mundial Qatar 2022.

Por otro lado, también comentó sobre la razón por la cual Gómez no pudo seguir sumar más minutos en el torneo:

"No pudo seguir jugando. Se rompió su ligamento del tobillo, fue terrible... No lo tienen que operar porque fue superficial. Tiene para cuatro semanas o algo así, no sé bien porque no entiendo mucho", acotó.