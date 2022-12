Paulo Dybala reveló el consejo que le dio Dibu Martínez antes de patear el penal ante Francia en el Mundial Qatar 2022

La Selección Argentina se coronó campeón del mundo luego de vencer a Francia en la tanda de penales en el Mundial Qatar 2022.

Entre los definidores se encontraba Paulo Dybala, quien tuvo poca participación en el certamen, pero fue clave para alcanzar el trofeo contra el equipo francés.

Por ello, el delantero reveló que conversó con Dibu Martínez previamente, y le sirvió el consejo que recibió.

Paulo Dybala recordó lo que le dijo Dibu Martínez

El argentino reveló que iba a patear de forma cruzada, al mismo lugar donde se lanzó el portero; sin embargo, recordó lo que le dijo el Dibu Martínez antes de hacerlo.

El arquero argentino le había dicho que los porteros se lanzan hacia un lado cuando erran previamente.

“Yo iba a patear cruzado, donde se tiró Lloris, pero me acordé de que en la serie contra Países Bajos el Dibu había dicho que siempre, después de errar los arqueros, se tiraban. Entonces, había que patear fuerte al medio que no falla”, indicó el atacante de la Roma.

De esta forma, anotó el segundo gol en la tanda de penales, la cual terminó 4-2 a favor de Argentina, consiguiendo así la Copa del Mundo.

Paulo Dybala agradeció por el recibimiento a los argentinos

Por otro lado, contó que se dirige a Laguna Larga para saludar a quienes lo recibieron. “Estoy muy contento, gracias por venir a recibirme. Y ahora me voy a Laguna Larga a saludar a todos (…) Acá la gente sabe que soy Paulo", aseguró.

Finalmente, el delantero argentino lamentó que no se haya podido culminar de forma correcta el saludo a los hinchas que fuero al Obelisco, pero consideró asombroso lo hecho por el pueblo. “Lamentablemente, no pudimos saludar a todos hoy (en Buenos Aires), pero fue increíble, no hay dimensión. Estamos muy agradecidos a la gente que sufrió igual que nosotros y ahora está disfrutando igual que nosotros”, sentenció.

"EL DIBU ME HABÍA ACONSEJADO PATEAR AL MEDIO." En Laguna Larga, Paulo Dybala habló sobre su penal en la tanda que definió la Copa del Mundo.pic.twitter.com/JonvOO5K25 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 21, 2022