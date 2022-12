Mamá del 'Papu' Gómez revela por qué su hijo no jugó la final de Qatar 2022: "Se rompió un ligamento del tobillo en el Argentina vs. Australia"

Las celebraciones en Argentina por la obtención del Mundial Qatar 2022 no han parado. En medio de los festejos, diferentes medios pudieron conversar con los familiares de los jugadores, quienes revelaron algunos detalles de su participación en el certamen. Entre las comunicaciones, la mamá del 'Papu' Gómez reveló detalles de la lesión que sufrió su hijo.

La lesión del 'Papu' Gómez en el Mundial Qatar 2022

Durante el encuentro entre Argentina y Australia, el 'Papu' Gómez fue reemplazado a los 50 minutos por Lisandro Martínez. Luego de que terminó el encuentro con la clasificación de Argentina, el Papu Gómez habló con los medios tras ser captado con hielo en el tobillo. El atacante argentino señaló que tenía un esguince en un primer momento. “Una lástima porque me doblé el tobillo y no podía seguir. Prefería que entre alguien que pueda cumplir. Es un esguince, espero que en estos días se pueda solucionar”, dijo a TyC Sports.

La mamá del Papu Gómez reveló qué lesión sufrió el 'Papu' Gómez

Tras conseguir el campeonato mundial, la mamá del 'Papu' Gómez reveló que su hijo se rompió un ligamento en el tobillo; sin embargo, destacó que no lo tienen que operar. “No pudo seguir jugando. Se rompió un ligamento del tobillo, fue terrible (…) No lo tienen que operar porque fue superficial. Tiene para cuatro semanas o algo así, no sé bien porque no entiendo mucho”, señaló su progenitora.

Finalmente, en una entrevista con La Mañana de CNN, la mamá del Papu Gómez destacó que él intentó seguir jugando; sin embargo, no pudo volver a jugar en el certamen. “Por más que intentó, no llegó. Le hicieron de todo para que pudiera, pero no pudo llegar. Al principio, fue una tristeza enorme porque queríamos verlo jugar y él también quería, obviamente. Pero bueno, después dijo ‘Bueno, ya está, me conformo con estar acá y vivir todo esto’, apoyar desde donde podía a sus compañeros”, agregó.