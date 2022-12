Martín Liberman llamó "sin códigos y desmemoriado" al técnico de Portugal por dejar en el banco a Cristiano Ronaldo

La eliminación de Portugal del Mundial Qatar 2022 de manos de Marruecos ha dejado una ola de comentarios negativos hacia el técnico Fernando Santos. Uno de los más ácidos ha sido el del periodista argentino Martín Liberman, quien aseguró que el estratega no tenía códigos al mandar a Cristiano Ronaldo al banco de suplentes.

A través de sus redes sociales, el Colorado dijo que Santos era un bruto y un desmemoriado por no respetar la trayectoria del Bicho y que el partido cambio cuando el futbolista ingresó al campo.



"Vengo aquí a decir que Fernando Santos es un bruto, además de desmemoriado. Nunca, jamás, Cristiano podía ser suplente en un partido como el de hoy. El entrenador se creyó que todos los días es carnaval. Un sin códigos total. Con CR7 el partido cambió al igual que con Leao", indicó en un primer momento Martín Liberman.

Luego, destacó la carrera del futbolista portugués y aseguró que es el mejor futbolista de la historia de su país. "Huella imborrable. Marcó una era del fútbol mundial. El DT tuvo la brillante idea de dejarlo en el banco. Cristiano es el mejor jugador de la historia de Portugal. Llevó a su selección a otro nivel. Crack total. Único. No habrá nada igual para su país", finalizó.

Estas críticas se suman a las de Giorgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, quien aseguró que el futbolista es el mejor jugador del mundo y no puede ser suplente.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo al que tantas palabras de admiración y respeto tiene. El mismo que al meterte en el juego, vio como cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido", escribió Giorgina en sus historias de Instagram.