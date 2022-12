Martín Liberman se rinde ante Lionel Scaloni: “Hace cuatro años y medio no pensaba que iba a hacer esto”

La Selección Argentina se coronó campeona del mundo luego de 36 años y decenas de periodistas han salido a felicitar al equipo de Lionel Scaloni.

Uno de ellos fue Martín Liberman, el principal crítico de la Albiceleste cuando empezó el ciclo del exfutbolista de Deportivo La Coruña.

Martín Liberman: “Messi es un futbolista extraordinario”

Martín Liberman publicó un video donde destacaba las virtudes y todo lo que conllevó a conseguir el Mundial Qatar 2022.

A pesar de sus anteriores críticas a Lionel Messi y al seleccionado en años anteriores, el periodista se mostró muy emocionado al alabar la labor del astro argentino.

“Messi es un futbolista extraordinario. Es mentira que no le faltaba la copa. Sí le faltaba. En Doha, esta noche, es el tipo más feliz del planeta. Nunca fue tan feliz como hoy”.

Por otro lado, señaló que en años anteriores pedían más de Lionel Messi, no por algo en contra del futbolista del PSG, sino porque querían verlo en su mejor nivel con la selección argentina.

“Cuando algunos, como yo, le pedíamos más a Messi en la selección no era por tener algo contra él. Nunca tuve algo contra él. Quería al que descollaba en Barcelona. Incluso hizo más, pues lo de esto Mundial nunca se lo vi (…) no es lo mismo jugar un Mundial que contra Getafe en el Barcelona. Argentina es campeón del mundo, estoy exultante, feliz. Para un periodista, ver que gane tu selección... podría decir que estoy hecho. Yo me puse a llorar con mi hijo”, afirmó.

Martín Liberman y sus palabras a Lionel Scaloni

Finalmente, Martín Liberman le dedicó unas palabras a Lionel Scaloni, tras haber criticado en años anteriores su designación como DT de Argentina, sin tener una experiencia previa.

“Hace cuatro años y medio no pensaba que iba a hacer esto, claramente no. Por eso discutí su designación. Tomó a la selección sin tener pergaminos y sin experiencia previa”, finalizó.