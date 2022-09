Matt Smith, actor de 'House of the Dragon', estuvo cerca de ser futbolista profesional

El actor británico Matt Smith ha ganado notoriedad gracias a su papel de Daemon Targaryen en ‘House of the Dragon’, la precuela de ‘Game of Thrones’.

El actor de 39 años tiene una amplia carrera actoral. Fue el esposo de la Reina Isabel II en ‘The Crown’ y estuvo presente en otras series como Doctor Who. Sin embargo, su sueño no era ser actor.

Matt Smith quería ser futbolista

Antes de considerar actuar, Matt Smith tenía el sueño de convertirse en futbolista profesional. Empezó jugando en el equipo de su escuela y luego vistió los colores del Northampton Town y Nottingham Forest. Debido a sus grandes habilidades, a los 16 años fue fichado para jugar en la cantera del Leicester City.

Asimismo, la Selección de Inglaterra lo tenía vigilado y podría haber sido elegido para defender la camiseta inglesa para la selección sub-16. Sin embargo, unos dolores en su espalda truncaron sus planes.

La enfermedad que alejó a Matt Smith de su sueño

El momento que pasó fue muy difícil, pues Smith se sentía muy decepcionado y no se veía haciendo otra cosa que no sea jugar fútbol de manera profesional.

“Fue un momento difícil porque me sentía insatisfecho. Para ser honesto, estaba tan seguro de que jugar al fútbol era lo que iba a hacer que fue muy difícil para mí decirle a la gente que me había diagnosticado esta enfermedad. Mi ego decía: ‘Yo soy eso, soy futbolista’. Y ya saben cómo es: en la escuela era el jugador de fútbol de todos y de repente nada”, declaró para el programa de radio ‘Desert Island Discs’.

Los médicos le dijeron que tenía espondilosis cervical, una enfermedad que provoca “el desgaste natural relacionado con la edad que afecta a los discos intervertebrales del cuello”, esta degeneración impide tener un buen rendimiento en deportes como el fútbol.

Tras dejar su sueño, su maestro de teatro lo inscribió para que participe en una obra. Aunque al comienzo no quería participar en el festival de teatro, después de mucha insistencia se unió al National Youth Theatre de Londres. Finalmente, Matt decidió estudiar drama y escritura creativa en la universidad.