Mauro Camoranesi sobre el interés de la Liga MX en Europa: "En Italia solo ven las novelas"

México fue eliminado del Mundial Qatar 2022 y esta noticia ha remecido a todo el país entero. Como es costumbre en este tipo de situación, surgieron las críticas y la búsqueda de culpables, y muchos apuntan al nivel de la Liga MX.

El exjugador italiano, Mauro Camoranesi, fue invitado como analista para un medio deportivo y analizó las razones del mal desempeño de la selección de Tata Martino.

Mauro Camoranesi aseguró que en Europa nadie ve la Liga MX

Cuando uno de los panelistas le preguntó sobre cómo ven el fútbol mexicano en Europa, Camoranesi fue muy sincero en su respuesta: “No se ve, la verdad es que no se ve. Si me preguntas por qué, no lo sé. Yo fui el primer jugador del campeonato mexicano que fue a Italia y en su momento me tocó que me cargaban”.

Mauro hasta comenzó a comparar las realidades de la liga mexicana con la de algunos equipos en Italia en los que estuvo. Indicó que México no tiene nada que envidiar a Europa si de infraestructura, comodidades y sueldos se trata. Es más, aseguró que, en muchos aspectos, México era superior a algunos equipos medianos de Italia.

Mauro Camoranesi aseguró que el nivel de la Liga MX no es competitiva

Javier Aguirre le preguntó a Camoranesi sobre lo que pensaba de la Liga MX y él respondió: "La Liga mexicana no es competitiva, no puede serlo si el equipo número 12 del torneo puede jugar la Final, si el jugador se va de la cancha sonriendo siendo el número 12 porque entró a la Liguilla".

Cabe recordar que la eliminación de México está siendo considerada como un rotundo fracaso a pesar de la dificultad que había en el grupo y es que después de 44 años, el ‘Tri’ fue eliminada de la fase de grupos de un Mundial. La última vez que sucedió eso fue en el año 1978.