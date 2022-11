¡Prioridades! Papá se niega a ir a la graduación de su hija para no perderse el Argentina vs. México

El Mundial Qatar 2022 tendrá uno de los encuentros más electrizantes este fin de semana cuando Argentina se enfrente a México por la segunda fecha del Grupo C. Por este motivo, miles de hinchas de la 'Albiceleste' no quieren perderse este cotejo, incluso un padre de familia, quien se niega a asistir a la graduación de su hija.

Por el momento, la organización del colegio no piensa lo mismo y decidió programar la ceremonia para el 26 de noviembre, mismo día en el que juegan contra los aztecas.

Todo por la 'Albiceleste'

Después de la derrota ante Arabia Saudita el pasado 22 de noviembre, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará recuperarse cuando enfrente a su similar de México. Los hinchas argentinos no pierden las esperanzas de que su equipo pueda lograr su pase a los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

Por este motivo, un padre se molestó cuando oyó que la graduación de su hija coincidía con el día del partido de la 'Albiceleste' contra el 'Tri'. El aficionado trató de convencer a la joven para que le diga a la organización del colegio que cambien la fecha.

A pesar de los regaños del señor, le exigieron que se presente en el evento, pero él se negó a asistir. "¿Soy el único papá que le gusta el fútbol? Que lo cambien, nos jugamos el mundial", se escuchaba en el audio que le mandó a su hija.

"Te amo hasta el infinito y más allá... pero no me pidas esto. Te lo pido por favor", añadió. Ella recibiría este sábado 26 se noviembre su diploma, pero su papá no está dispuesto a perderse el partido de la 'Albiceleste', hasta calificó a las autoridades del colegio como unos 'locos'.

Una piba tiene la entrega de diploma el sábado a las 15 y el padre no quiere ir por el Argentina México JSJAJSA

Completamente basado pic.twitter.com/txVPVFTInp — ElBuni (@therealbuni) November 24, 2022