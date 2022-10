Miguel Herrera sobre la eliminación de Tigres: "Este equipo ya se hizo viejo para el futbol"

A pesar de que en el marcador global se encontraba 2 a 2, el cuadro del Pachuca logro pasar a la siguiente ronda debido a que se encontraba en mejor posición en la tabla general del torneo azteca. Luego del encuentro, el entrenador Miguel Herrera no dudo en dar fuertes declaraciones a la prensa.

En una de ellas, explicó que Tigres ya cuenta con una plantilla demasiada veterana para el futbol, por lo que tendrá que haber un cambio generacional si quiere seguir peleando por los títulos. De igual forma, criticó la falta de contundencia de su equipo en la derrota ante los tuzos.

Las declaraciones de Miguel Herrera

Luego de la derrota y eliminación ante el Pachuca, Miguel 'Piojo' Herrera fue contundente con sus palabras ante los medios de prensa. "A mí me va a tocar, o a otro que venga si no soy yo, el recambio generacional de este equipo que ganó todo en diez años pero que ya se hizo viejo para el fútbol. Me va a tocar. La gente se molesta porque sacas a un jugador o a otro y empiezas a tratar de rejuvenecer al equipo y se molestan, pero a alguien le va a tocar", declaró el estratega.

"Gignac no es eterno. Hoy lo veo y sigue teniendo una actitud extraordinaria, corre, lucha, patea, hace de todo, pero no es eterno, ningún jugador en el mundo es eterno y en un momento tendrán que retirarse, tendrán que irse, empezar a ceder su lugar a gente más joven", dijo en la conferencia de prensa.

El entrenador del cuadro felino no quiso charlar más sobre el tema del arbitraje pues, según él, hacerlo representa regalar dinero a la Federación Mexicana de Futbol y no resolvería nada. De igual forma aseguro que no dejará su puesto debido a la gran responsabilidad que tiene y que será la directiva la que lo juzgue.