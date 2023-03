MLB HOY, 6 de marzo, partidos EN VIVO: horarios y por dónde verlos

La Major League Baseball (MLB) volvió al ruedo con su entrenamiento de primavera.

Este lunes 6 de marzo, se vivirá una nueva jornada de la competición de beisbol de Estados Unidos con diez encuentros imperdibles. Kansas City Royals vs Arizona Dbacks, Colorado Rockies vs Texas Rangers y Los Angeles Angels vs Cleveland Guardians se verán las caras en una jornada imperdible.

Entérate a qué hora empiezan los partidos y por dónde verlos EN VIVO.

MLB EN VIVO: partidos del lunes 6 de marzo

Tampa Bay Rays vs Miami Marlins

Hora Estados Unidos: 1:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 1:05 p.m.

Hora México: 12:05 p.m.

Hora España: 7:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Boston Red Sox vs Detroit Tigers

Hora Estados Unidos: 1:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 1:05 p.m.

Hora México: 12:05 p.m.

Hora España: 7:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Baltimore Orioles vs Philadelphia Phillies

Hora Estados Unidos: 1:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 1:05 p.m.

Hora México: 12:05 p.m.

Hora España: 7:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Cardenales de San Luis vs Houston Astros

Hora Estados Unidos: 1:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 1:05 p.m.

Hora México: 12:05 p.m.

Hora España: 7:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Los Ángeles Dodgers vs San Diego Padres

Hora Estados Unidos: 3:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 3:05 p.m.

Hora México: 2:05 p.m.

Hora España: 9:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Kansas City Royals vs Arizona Diamondbacks

Hora Estados Unidos: 3:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 3:05 p.m.

Hora México: 2:05 p.m.

Hora España: 9:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Colorado Rockies vs Texas Rangers

Hora Estados Unidos: 3:10 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 3:10 p.m.

Hora México: 2:10 p.m.

Hora España: 9:10 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Seattle Mariners vs Chicago Cubs

Hora Estados Unidos: 3:10 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 3:10 p.m.

Hora México: 2:10 p.m.

Hora España: 9:10 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Los Angeles Angels vs Cleveland Guardians

Hora Estados Unidos: 3:10 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 3:10 p.m.

Hora México: 2:10 p.m.

Hora España: 9:10 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

New York Yankees vs Pittsburgh Pirates

Hora Estados Unidos: 6:35 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 6:35 p.m.

Hora México: 5:35 p.m.

Hora España: 12:35 a.m. (Martes 7 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Cincinnati Reds vs Colorado Rockies

Hora Estados Unidos: 8:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 8:05 p.m.

Hora México: 7:05 p.m.

Hora España: 2:05 a.m. (Martes 7 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.