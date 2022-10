Mujer rechaza propuesta matrimonial con una cachetada en un partido de la MLB

La popular plataforma TikTok no para de sorprender a más de uno y esta vez no fue la excepción. Una curiosa pedida de mano en un partido de la MLB se volvió viral, ya que no tuvo un final feliz como suele pasar.

La mujer se mostró muy enojada luego de que su novio se arrodillara y le pidiera matrimonio con un anillo de plástico frente a todo el público. El clip fue compartido por el usuario @canadianpartylife y, según la información difundida, la pareja habría asistido a un partido de beisbol entre los Toronto Blues Jays y los Boston Red Sox.

Cacheteó a su novio al ver el anillo de plástico

Cabe recalcar que el resultado no fue lo más importante de la jornada, pues la joven pareja se robó la atención de todos en las tribunas al protagonizar la bochornosa escena.



En las imágenes, se puede observar el preciso momento en el que el hombre se arrodilla en las gradas del estadio frente a su pareja y procede a sacar una caja de su bolsillo; sin embargo, lo que parecía ser una pedida de mano formal, terminó convirtiéndose en una broma del joven.

Al principio la mujer se veía emocionada por lo que iba a hacer su novio, sin embargo, cuando se dio cuenta de lo que realmente era, se mostró muy enojada y de inmediato le lanzó una cachetada.

Usuarios se mostraron conmovidos

El material audiovisual se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con más de 300 mil visualizaciones, más de 7 mil likes y casi 500 comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Esquivaste una bala amigo, encontrarás a alguien mejor”, “Tal vez iba a dejar que ella escogiera el anillo, me siento avergonzado por él”, “Ahí no es campeón”, “El tipo le hizo un gesto de amor y ella solo piensa en oro”, “Lo que ella no sabe es si en el otro bolsillo llevaba el de verdad”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.