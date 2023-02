Modelo chilena asegura que tuvo una relación clandestina con Cristiano Ronaldo: "Tengo hasta video"

Se viene una semana complicada para Cristiano Ronaldo. Daniella Chávez, influencer y modelo chilena, confesó que tuvo relaciones con el actual jugador del Al Nassr. ¿Qué? Así como lees, CR7 habría mantenido una relación en secreto.

Daniella Chávez se confiesa

A través de su cuenta oficial de Twitter, la modelo Daniella Chávez indicó que mantuvo intimidad con Cristiano Ronaldo en el año 2015.

"Si alguien tiene s*** con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, ¿eso es infidelidad? Entonces, ¿con Cristiano somos infieles? Solo fue s*** y con permiso por mi lado del no! El s*** libre también existe", escribió Daniella en su perfil público.

Luego, la joven publicó otro comentario asegurando que hay un video, pero esa publicación después de unos minutos la borró. "Tengo hasta video, pero no se puede subir, porque es su privacidad y estamos sin ropa", fue lo que escribió.





Si alguien Tiene sexo con otra persona que no es su pareja, Pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones eso es infidelidad? Entonces con @Cristiano somos infieles ? Solo fue sex y con permiso por mi lado del no! El sex libre también existe 💋 — Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 24, 2023

¿Cristiano Ronaldo le fue infiel a Giorgina?

La gran pregunta que le hicieron los usuarios a Daniella era si el encuentro con CR7 ocurrió cuando estaba con Giorgina Rodríguez. Ante ello, la influencer indicó que esto sucedió cuando el futbolista terminó su relación con Irina Shayk.

"Cris era muy tímido al principio, pero cuando tomó confianza era todo un galán, aunque algo temeroso. Él me encantaba, pero la idea era no demostrárselo. Quizás solo busqué darme un gusto y tener s*** con él", indicó la joven a The Sun.

Cristiano Ronaldo terminó su romance con Irina Shayk en el 2015 y en el 2016 oficializó su romance con Georgina Rodríguez.

Siempre lo negué , Invente mucho para safar de eso, Pero no puedo más! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 24, 2023