Multan a una madre por pedirle a su hija que agreda a una rival [VIDEO]

La competitividad en los deportes siempre estará presente. De hecho, nadie está dispuesto a perder un partido o enfrentamiento. Sin embargo, algunos toman estás contiendas como algo personal para sacar su verdadera personalidad.

Eso fue lo que ocurrió durante un partido de baloncesto de categorías inferiores. Una de las jugadoras decidió hacerle caso a su madre y agredió a una rival de su equipo.



La dejaron noqueada

Era un noviembre de 2021 y la señora Alice Ham fue a presenciar el juego de su hija en las categorías inferiores, sin imaginar que ella iba a ser víctima de una agresión que la dejo noqueada por parte de una rival, quien resultó ser hija del jugador de la NBA Corey Benjamin.

"No hay absolutamente ninguna excusa para algo así en el baloncesto, ¡No me importa lo famoso que seas! Esta madre le dijo a su hija "golpéala" y mi hija recibe un puñetazo sin provocación. Lo siento, pero es todo lo que está mal con los deportes juveniles. La niña y su madre no mostraron absolutamente ningún remordimiento y no ofrecieron disculpas. El deporte de base necesita cambiar", dijo Alice mientras mostraba el video de la agresión.

La madre fue acusada

Tina Hunt fue la mujer que alentó a su hija para que le dé un golpe a su rival en un partido disputado en Garden Grobe, California. Ella fue denunciada y será acusada de dos delitos menores: agresión y contribuir a delinquir a un menor. Hunt, que podría enfrentar una condena máxima de un año de cárcel, tendrá que pagar 9 mil dólares a la víctima y escribir cartas de disculpas a todos los involucrados en el partido. De la misma forma, no podrá acercarse a la hija agredida y tendrá que asistir a cursos del control de ira.

Por otro lado, el ex basquetbolista Corey Benjamin salió a los medios para poder disculparse por la violenta reacción de su hija a la jugadora rival.