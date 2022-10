Mundial Qatar 2022: Ciudad de México será una de las sedes del "FIFA FANFEST"

🇶🇦​ Doha

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿​ London

🇲🇽​ Mexico City

🇧🇷​ Rio de Janeiro

🇧🇷​ Sao Paulo

🇰🇷​ Seoul

🇦🇪​ Dubai



The FIFA Fan Festival is going global!