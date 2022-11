Mundial Qatar 2022: Escocés alienta a Selección Argentina tras su rechazo a Inglaterra

El evento deportivo más importante del fútbol ya comenzó y por ende, miles de personas de distintas partes del mundo viajan a Qatar con el fin de alentar a su equipo favorito.

Y es que a pesar de que no todos los cuadros están participando, los hinchas saben que este tema no significa ningún impedimento para no festejar a quienes sí se lucirán en la cancha.

Como es el caso de un aficionado escocés, quien no lo dudó ni un segundo y se animó a viajar al mundial para hacerle barra a la Selección Albiceleste.

Pero no solo eso, el hombre recalcó odiar a Inglaterra, razón por la cual le profesa su amor al equipo argentino.

“Soy Bev, vengo de Escocia y este es mi tercer mundial. Voy a hinchar por Argentina porque Escocia no clasificó. Odiamos a Inglaterra, lo odiamos. Queremos que Inglaterra pierda”, fueron las palabras del admirador de Maradona, pues en el clip simula al popular ‘La Mano de Dios’.

El video se hizo viral a través de la red social Twitter y tiene más de 2 mil retweets, 23 mil likes e infinidades de comentarios.

“Lo recontra banco”, “Escocia, un país con buena gente”, “Jajajajjajajajajja genios totales”, “Aguantee escocia”, son algunos de ellos.

Los escoceses fueron a qatar a bancar a argentina xk odian a Inglaterra

Completamente basados los señores sjsjsj pic.twitter.com/l9RHBlZXVp — ElBuni (@therealbuni) November 20, 2022