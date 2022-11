Mundial Qatar 2022: hincha argentino se pierde en Doha y no sabe dónde queda su hotel

Muchos fanáticos aprovecharon su estadía en el Mundial Qatar 2022 para hacer turismo; pero algunos, como un fanático argentino, tuvo ciertos problemas.

Resulta que un hincha no se acordaba cómo llegar a su hotel. Un periodista de su país dio a conocer su historia, la cual se hizo viral en las redes sociales

Perdidos en Qatar

El medio argentino TN está en el Mundial Qatar 2022 para cubrir todo lo que ocurría en la competencia. Durante una transmisión en vivo, se toparon con un compatriota que estaba pasando un mal rato. El hincha reveló que no sabía cómo llegar a su casa en Doha, mientras estaba al lado de un taxi.

El chofer del vehículo estaba a la espera que le dicte su dirección para seguir con su ruta. "No sé dónde vivo", decía el argentino a la periodista que lo estaba entrevistando, quien contó que lo vio salir de una fiesta.

"No tengo dirección, no tengo nada", reclamaba el hombre entre risas. Pero no sería la única complicación que presentaba, ya que reveló que no sabía hablar inglés. "Me siento y le digo 'Pipi, me llevas a mi casa', en español, porque no sé inglés", comentó, por lo que los conductores del programa lo tomaron con mucha gracia.

El hecho habría ocurrido la noche anterior al debut de Argentina en el Mundial Qatar 2022, que empezó sufriendo una inesperada derrota ante Arabia Saudita por un marcador de 2 a 1.