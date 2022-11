Mundial Qatar 2022: hincha peruano prefirió ver Rubí en lugar del partido Francia vs Australia

Un hincha peruano se negó a ver el partido de Francia ante Australia por el Mundial Qatar 2022 y señaló que prefería ver la repetición de la novela Rubí.

Mundial Qatar 2022: hincha prefiere ver Rubí en lugar del partido Francia vs Australia

El encuentro disputado entre los franceses y australianos se volvió tendencia en las redes sociales porque, en un inicio, Australia se adelantó en el marcador con un tanto de Craig Goodwin. Sin embargo, un cibernauta reveló que él no iba a ver el partido y que prefería sintonizar Rubí, la famosa novela protagonizada por Bárbara Mori.

Manuel Lezcano es el nombre del hincha peruano quien sorprendió a todos con su peculiar respuesta. El hombre resaltó que el partido le traía malos recuerdos y que por eso optaba por ver otra señal.

¿El motivo? El duelo entre Francia vs Australia por el Mundial Qatar 2022 despertó la nostalgia en los peruanos no solo porque hace cuatro años la selección peruana también se enfrentó al equipo comandado por Didier Deschamps, sino porque de no haber perdido el repechaje habría estado disputando ese partido en lugar de los 'Socceroos'.

El duelo entre Francia vs Australia por el Mundial Qatar 2022 despertó la nostalgia en los peruanos

Mundial Qatar 2022: Francia se impuso ante Australia

Francia ganó 4-1 a Australia en su debut en el Mundial Qatar 2022. El cuadro francés empezó perdiendo el duelo.

Goodwin le dijo la ventaja a su equipo en el minuto 9’, sin embargo, a los 27’, Rabiot puso el empate y a los 32’ Oliver Giroud anotó el gol de la remontada.

En el segundo tiempo, los dirigidos por Didier Deschamps cerraron las posibilidades de los 'Socceroos' con goles de Kylian Mbappé a los 68' y de Giroud a los 71'.

Los actuales campeones del mundo lideran el Grupo D y ahora esperan sus próximos partidos ante Túnez y Dinamarca.