Mundial Qatar 2022: Hinchas argentinos protestan contra la AFA por precio de las entradas de la final

Este domingo 18 de diciembre se llevará a cabo la final del Mundial Qatar 2022, en lo que será la última oportunidad de Lionel Messi para levantar la Copa del Mundo. Por ello, muchos hinchas desean estar presentes en el Estadio Lusail y no dudaron en reunirse a las afueras del hotel en Doha donde se hospeda la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para pedir los boletos a precio oficial y no a precio de revent para la final contra Francia.

Hinchas argentinos piden entradas a la AFA

Argentinos se acercaron al hotel de la federación con carteles pidiendo “boletos a precio original” para ser uno de los 90 mil hinchas que ingresen al Estadio Lusail para la final.

“No estamos pidiendo que la AFA nos regale, nada, solamente que vendan entradas oficiales, así todos los que están acá puedan comprarlas e ir a la cancha”, declaró Bruno Migiario, fanático de la Albiceleste presente en la protesta.

Los hinchas aseguran que no han podido encontrar los tickets a precio cómodo, pues los que están en reventa tiene un precio muy elevado el cual alcanza hasta los 5 mil dólares.

“El problema es que hay mucha gente que llegó a mitad de noviembre, desde hace un mes que pudo ir a todos los partidos y ahora que estamos en la Final no se consiguen tickets. Hay precio de reventa que superan los 3 mil dólares, es muchísima plata que no se puede pagar y hay entradas oficiales de 600 dólares que no están saliendo”, explicó el argentino.

Los fanáticos de la Scaloneta espera que la AFA pueda solucionar el problema como la Federación de Marruecos que pudo entregar 13 mil boletos para la semifinal contra Francia.

