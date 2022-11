Mundial Qatar 2022: hinchas mexicanos y argentinos se agarran a golpes en Doha

Se pone caliente el partido. Fanáticos mexicanos y argentinos se pelearon a las afueras del Estadio Al Thumama, donde se disputó el duelo entre España y Costa Rica, previo al encuentro que sus selecciones sostendrán el próximo sábado por la segunda fecha del Mundial Qatar 2022.

En las imágenes propaladas en las redes sociales, alrededor de cinco hinchas mexicanos empiezan a provocar a los argentinos. Es más, se puede ver como uno de ellos, sin polo, se acerca de manera airada hacia el grupo de sudamericanos para intimidarlos.



Lee también: Mundial Qatar 2022: mexicanos se disfrazan de jeques para asustar a hinchas con las prohibiciones del país

Y si bien no se sabe cómo empezó la pelea, lo cierto es que ambas hinchadas se encontrarán el sábado 26 de noviembre cuando México vs. Argentina se jueguen la vida en la segunda fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022.

Como se recuerda, Argentina cayó 2-1 ante Arabia Saudita, en uno de los partidos que entrará en la historia del fútbol, mientras que México empató 1-1 con una actuación sobresaliente del Memo Ochoa.