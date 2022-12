Alaska se defiende de sus haters en las redes sociales: “Sigan dándome plata, boludos”

Alaska es una influencer de nacionalidad uruguaya que no solo tiene gran aceptación por parte del público, sino, además, en estos momentos se encuentra cubriendo el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, recientemente la joven fue duramente criticada por su trabajo ya que muchas personas aseguran que su éxito se debe a que es una mujer bonita.

Mundial Qatar 2022: Alaska “harta” de sus detractores



Así como tiene varios seguidores, la uruguaya también tiene miles de detractores. Por eso, cansada de los ataques, la creadora de contenidos decidió responderle a sus “haters” alegando que a muchas personas les duele que una mujer triunfe en el fútbol.

“Trabajo desde que soy chica y todo lo gané a base de esfuerzo. Les duele ver a una piba que le gusta el fútbol lograr lo que seguramente todos los que critican no van a lograr ni en diez vidas. Y quizá la explicación sea esa: soy una piba”, escribió en su cuenta de Twitter.

Muchas de las críticas hacia Alaska se incrementaron luego de que Uruguay fuera eliminado de la Copa del Mundo y ella decidiera quedarse en Doha a alentar a la selección argentina para subir contenido sobre esta.

“El hater olvida que, a los efectos del algoritmo, sus comentarios generan una mayor circulación de eso que tanto detesta. Y también olvida tener una vida propia.” Sigan dándome plata boludos”, señaló en otro post.

Agradece apoyo de sus seguidores

La joven influencer también se mostró incómoda por los comentarios en contra que recibe cada vez que sube un video a YouTube, pero, en especial, de los sexistas que no le dan crédito a su trabajo. Sin embargo, en una de sus publicaciones también comentó que son más sus seguidores a sus detractores.

“Si supieran la cantidad de gente que se me acerca todo el tiempo a tirarme buena onda y felicitarme por lo que hago se matan. Eso es un reflejo de la realidad, no lo que dicen acá tres boludos sin dar la cara. ¡Que no les duela tanto el éxito ajeno!”, acotó.



