Mundial Qatar 2022: Mujer danesa se hace viral por su habilidad dominando el balón

El Mundial Qatar 2022 comenzó su etapa decisiva y toda la atención se la vienen llevando los partidos de octavos de final. Asimismo, los hinchas también se sorprenden con curiosidades que suceden en los exteriores. Una de las personas que ha logrado captar la atención es Maymi Asgari, una danesa quien practica el freestyle.

Conoce la historia de Maymi Asgari

Se trata de una influencer que tiene una cuenta de TiKTok con más de 500 mil seguidores, por lo que fue invitada al Mundial para mostrar su talento. De esta manera, ha mostrado su habilidad no solo en las redes sociales, sino también en las calles de Qatar en donde ha sorprendido a miles de hinchas.

Lee también: Influencer mexicano se endeuda con miles de dólares por ir a ver a su selección a Qatar

Uno de los videos que más rebote ha tenido en la plataforma ha sido uno que lleva casi 20 millones de reproducciones. En este se puede ver a la danesa dominar el balón junto con un hincha japonés que pasaba por ahí y quien también poseía una gran habilidad con la pelota.

Maymi Asgari busca romper todos los estereotipos

Maymi comentó que busca romper estereotipos, no solo por ser mujer, sino también por ser musulmana. “Quiero mostrar que, sí, uso el hiyab y soy musulmana y soy mujer, pero eso no significa que no pueda jugar al fútbol. Puedo hacer exactamente lo mismo que todos los demás”, señaló la joven.

Lee también: Mundial Qatar 2022: Periodista argentina recibe regalo en vivo de millonario qatarí

Finalmente, dejó un gran mensaje para aquellas personas quienes no se atreven a hacer lo que más le gusta por miedo a los demás. “Siempre he usado esta cita que dice: ‘no te cambies a ti mismo, pero cambia el juego’. Nací y crecí en Dinamarca y muchos de mis compañeros de equipo son rubios y no musulmanes. Pero, no quería cambiar y parecerme a ellos solo para estar en el juego. Traté de cambiar el juego para que pudiera estar en él”, finalizó.