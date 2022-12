Influencer mexicano se endeuda con miles de dólares por ir a ver a su selección a Qatar

Hay personas que han hecho hasta lo imposible para ver a su selección en el Mundial Qatar 2022. Por ejemplo, un influencer mexicano cuenta que se ha endeudado con miles de dólares y su testimonio se hizo viral en redes sociales.

Influencer mexicano se endeuda por ver a su selección

El protagonista de esta historia es Ángel soy yo, quien confesó que había acordado con una marca para que lo auspicie en su viaje, pero el acuerdo no se llegó a dar. Resulta que una empresa lo contactó para una colaboración publicitaria, pero la condición era que él pagara los boletos de avión. Luego de eso, le harían llegar un depósito de 70 mil pesos como viáticos.

Sin embargo, este dinero nunca llegó y tuvo que hacer un préstamo al banco porque ya se encontraba en el país asiático. “Como no me caía el dinero yo dije: ‘voy al banco, saco un préstamo y cuando ellos me depositen, pago la deuda casi completa y ya no tengo intereses’. Pedí un préstamo de 100 mil y sí te lo dan, pero con muchos intereses y estoy más endeudado que la gente con Elektra”, explicó en uno de sus videos.

Influencer aseguró que fue una bonita experiencia

Aseguró que trató de comunicarse con la marca, pero no obtuvo respuesta. Más allá de este problema que tuvo y de que su selección haya sido eliminada en fase de grupos, confesó que ha sido una de las mejores experiencias que haya tenido.

“Tengo una deuda enorme, de 100 mil pesos más intereses, pero, bueno, regresando a México veré cómo lo pago, pero la experiencia de un Mundial nunca se me va a quitar”, expresó a sus miles de seguidores que tiene en sus redes sociales quienes les mostraron su apoyo con sus mensajes.