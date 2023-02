NBA EN VIVO: partidos de HOY, sábado 25 de febrero: horario y por dónde verlos

Se viene una nueva jornada de la NBA. En la Conferencia Este, Boston Celtics defenderá su liderato ante Philadelphia 76ers, quienes se ubican en el tercer lugar.

Mientras que en Oeste, Denver Nuggets visitará a Grizzlies de Memphis.

Entérate por dónde puedes ver estos y otros encuentros EN VIVO vía canales de TV y streaming.

NBA EN VIVO: Partidos de HOY sábado 25 de febrero

Detroit Piston vs. Toronto Raptors

Hora Estados Unidos: 12:00 p.m. (EST) / 11:00 a.m. (C) / 9:00 a.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

Hora México: 11:00 a.m.

Hora España: 6:00 p.m.

Canales y Streaming: Star Plus y NBA League Pass

Orlando Magic vs. Indiana Pacers

Hora Estados Unidos: 7:00 p.m. (EST) / 6:00 p.m. (C) / 4:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Hora México: 6:00 p.m.

Hora España: 1:00 a.m. (domingo 26 de febrero)

Canales y Streaming: Star Plus y NBA League Pass

Charlotte Hornets vs. Miami Heat

Hora Estados Unidos: 7:00 p.m. (EST) / 6:00 p.m. (C) / 4:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Hora México: 6:00 p.m.

Hora España: 1:00 a.m. (domingo 26 de febrero)

Canales y Streaming: Star Plus y NBA League Pass

New York Knicks vs. New Orleans Pelicans

Hora Estados Unidos: 7:30 p.m. (EST) / 6:30 p.m. (C) / 4:30 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Hora México: 6:30 p.m.

Hora España: 1:30 a.m. (domingo 26 de febrero)

Canales y Streaming: Star Plus y NBA League Pass

Memphis Grizzlies vs. Denver Nuggets

Hora Estados Unidos: 8:00 p.m. (EST) / 7:00 p.m. (C) / 5:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.

Hora México: 7:00 p.m.

Hora España: 2:00 a.m. (domingo 26 de febrero)

Canales y Streaming: Star Plus y NBA League Pass

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics

Hora Estados Unidos: 8:30 p.m. (EST) / 7:30 p.m. (C) / 5:30 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 p.m.

Hora México: 7:30 p.m.

Hora España: 2:30 a.m. (domingo 26 de febrero)

Canales y Streaming: Star Plus y NBA League Pass

Utah Jazz vs. San Antonio Spurs

Hora Estados Unidos: 9:00 p.m. (EST) / 8:00 p.m. (C) / 6:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.

Hora México: 8:00 p.m.

Hora España: 3:00 a.m. (domingo 26 de febrero)

Canales y Streaming: Star Plus y NBA League Pass