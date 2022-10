NBA: mascota gana más de medio millón de dólares anuales

La NBA es una de las ligas deportivas más importantes del mundo. Y es que el show predomina en cada uno de los partidos, el espectáculo acapara la atención de los fanáticos y los no amantes del deporte. Esto incluye la participación de las mascotas de los equipos, quienes, para sorpresa de muchos, ganan más que una deportista.

La mascota mejor pagada de la NBA

En un reciente estudio realizado por Sports Business Journal, la mascota de los Denver Nuggets, Rocky el león de montaña, es la mejor pagada de la mejor liga. La persona detrás del disfraz gana un salario de 625.000 dólares anuales, más que deportistas de diferentes ligas y los animadores de la NBA.

Además, se reveló que las mascotas de las franquicias ganan en promedio unos 60.000 dólares al año. Por ejemplo, la mascota de los Atlanta Hawks, Harry, el águila, gana 600 mil dólares. Muy cerca se encuentra Benny The Bull que recibe 400 mil dólares, Go el gorila gana 200 mil dólares y Hugo The Hornet, 100 mil dólares.

Rocky, la mascota de los @Nuggets ¡desde mitad de cancha! pic.twitter.com/FUFzZvYCmR — NBA Latam (@NBALatam) March 12, 2018

Ganan más que las jugadoras de baloncesto

Lo más sorprendente del sueldo de la mascota de los Nuggets, es que supera por mucho el sueldo que gana una jugadora de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA). En promedio, cada basquetbolista de la WNBA gana 102 mil dólares al año. Mientras que los contratos más bajos de la última temporada son de 925,258 dólares.