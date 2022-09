Shaquille O´Neal ha sido protagonista de diversas discusiones y enfrentamientos ante algunos de los mejores basquetbolistas de la historia de la NBA. Uno de ellos fue Yao Ming, jugador de origen chino que llegó a la famosa liga en el año 2002. Cabe resaltar que Yao llamó la atención apenas llegó, no solo por su altura, sino también por su excelente rendimiento.

El engaño de Yao Ming a Shaquille O´Neal

En el 2016 se llevó a cabo la ceremonia ‘Basketball Hall of Fame’. En aquella celebración, ambos deportistas fueron invitados y la exestrella de Los Angeles Lakers reveló lo que le pasó en los primeros enfrentamientos que tuvo ante el pivote.

Lo primero que dijo Shaquille O´Neal fue que el chino lo engañó al no decirle que hablaba ingles. “Yao me engañó. No le hablé durante sus primeros tres años porque pensé que no hablaba inglés”, indicó en un primer momento.

Shaquille O´Neal fue engañado durante 3 años por Yao Ming ¿La razón? El idioma. La anécdota es maravillosa. pic.twitter.com/wIVcwczepR — VarskySports (@VarskySports) September 13, 2022

Asimismo, señaló que años más tarde, cuando O´Neal se encontraba en Miami Heat, pasó algo inesperado que lo dejó muy sorprendido. "En un encuentro me hizo un giro de ‘Olajuwon’, tiró un ‘fade-away’ y le dije “Buen movimiento Yao”, a lo que él me contestó “Gracias hermano””.

Ante la reacción de Shaq, el pivote de origen estadounidense no entendía que era lo que estaba pasando motivo por el cual decidió preguntarle a Yao si hablaba inglés, a lo que el basquetbolista chino le respondió: “Shaq, nunca me hablaste, obvio que sé hablar en inglés”.

No caben dudas que la comunicación entre ambos deportistas no fue la mejor, ya que tuvieron que pasar aproximadamente más de tres años para que Shaquille O´Neal se entere que su rival de toda la vida no solo hablaba chino, sino también inglés.