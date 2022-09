Néstor Ortigoza es denunciado y llevado a juicio por amenazas

Néstor Ortigoza, futbolista de San Lorenzo, fue acusado de amenazas coactivas por un extrabajador del club y tendrá que ir a juicio el próximo 5 de septiembre. El hecho habría sucedido en 2015 y el jugador habría mandado un sicario para amenazar al trabajador si no le pagaba lo que le debía.

Se presentaron audios en su contra

Mauricio Argañaras trabajó como seguridad en el club San Lorenzo entre el año 2007 y 2015. Al llevar tanto tiempo laburando, se ganó la confianza de los directivos y jugadores, quienes le pedían algunos favores.

En 2015, Néstor Ortigoza quería vender su auto a otro de los jugadores y mandó a Argañaras a pagar las patentes vencidas del auto. Luego de haberlo pagado, el trabajador le habría dado la boleta y el vuelto, pero el futbolista le dijo que se lo quedara como recompensa por el favor.

Seis meses después, Ortigoza fue a reclamarle por una deuda de multas, a lo que el trabajador le aclaró que solo le indicó que pagara las patentes vencidas. Lo más grave vino después, el 15 de junio, el volante fue a su casa acompañado de un motorizado, quien sacó el arma y empezó a amenazarlo.

“Devolvele la plata”, exigió el hombre con un arma. “Si para mañana no está la plata, viene este guachín y te mete un tiro”, agregó el futbolista. Las amenazas siguieron esta vez por llamadas y audios de parte del futbolista azulgrana. Estas serán parte de las pruebas que se presentarán en la audiencia.

“Yo un gil no soy. A mí me traés la plata como sea. Y vos sabés que conozco tu casa; ya hoy te caí. La próxima vez va a haber cachengue. Vos te confundiste (...). Conmigo no jugás; me quisiste cagar a mí, te salió mal la jugada. ¿Así que está asustada tu familia?...”, se pudo oír en los audios.

Puede ir a la cárcel

Mauricio Argañaras se acercó a una comisaría para realizar su denuncia y a los días fue despedido del club. El juicio se llevará a cabo el lunes 5 de septiembre por “amenazas coactivas” y el jugador deberá declarar. De ser encontrado culpable puede tener una pena de 2 a 4 años.

“Si lo encuentran culpable, será de cumplimiento efectivo por una probation que tiene de otra causa”, advirtió Gustavo Spicuglia, el abogado de la víctima. “Cuando fue citado para la notificación de la causa, llamó a mi cliente y se le reía. Le decía que el juez es hincha de San Lorenzo, y que le pidió una selfie. De todas formas, nosotros creemos en la Justicia”, mencionó el abogado.

El futbolista Néstor Ortigoza será jugado desde este 4 de setiembre por el delito de amenazas coactivas. Lo acusan de amenazar a un ex empleado de San Lorenzo en 2015. La causa tiene audios. El juicio se hará en Morón. pic.twitter.com/TigvTXR2o2 — Mauro Szeta (@mauroszeta) August 31, 2022