Novato le recuerda a LeBron James que jugó contra su padre: "¿Ya te sientes viejo no?"

Los Ángeles Lakers se enfrentaron a los Houston Rockets el pasado lunes 16 de enero por la NBA.

El partido fue muy parejo e interesante, pero lo que más llamó la atención fue el curioso momento que vivió Jabari Smith Jr. con LeBron James, quien le recordó que jugó contra su padre en el debut.

Acabado el juego, The King comentó que tuvo el placer de haber enfrentado a varias parejas de padres e hijos a lo largo de su carrera.

Lebron jugó contra padres e hijos

Uno de los mejores jugadores del baloncesto en la actualidad es LeBron James. El jugador de Los Ángeles Lakers pudo liderar a su equipo a la victoria frente a los Houston Rockets por un marcador de 140 - 132.

Sin embargo, en medio del encuentro, el novato Jabari Smith Jr. se acercó para hablar con James. "Tú jugaste contra mi padre en tu primer partido en la NBA. En Sacramento". Fue un 29 de octubre del 2003, donde un joven LeBron debutó ante los Sacramento Kings, aunque ese día su equipo perdió el encuentro.

"¿Te hice sentir viejo no?", le preguntó el joven. "¿Por qué me haces esto?", respondió en tono de broma. Al final del partido, 'The King' se mostró contento de estar cerca de batir el récord de Kareem Abdul-Jabbar, quien es el máximo anotador de todos los tiempos en la NBA y también comentó sobre las palabras de Smith Jr.

"Me hizo sentir muy viejo... He tenido la oportunidad de jugar contra varias parejas de padres e hijos, los Gary Trent, los Kenyon Martin y ahora Jabari Smith y Jabari Smith Jr.", dijo James después del juego.