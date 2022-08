Paolo Guerrero es uno de los futbolistas más queridos de la Selección Peruana. El popular 'Depredador' empezó su carrera profesional muy pequeño, cuando jugaba en Alianza Lima y estudiaba en 'Los Reyes Rojos' junto con su amigo de toda la vida, Jefferson Farfán.

Al cumplir la mayoría de edad, el Bayern Munich decidió llevárselo a Alemania como una apuesta a futuro. Además, tenía la venia de Claudio Pizarro, la máxima estrella del equipo. Por ello, a continuación, te presentamos algunos datos curiosos del actual futbolista de Avaí de Brasil.

No jugó en primera con Alianza Lima

A pesar que Paolo Guerrero entrenó desde muy pequeño al equipo Blanquiazul, no logró jugar ningún partido oficial con el club de La Victoria. Solo disputó algunos minutos en un amistoso con Peñarol.

Posee un tatuaje muy significativo en su abdomen

En dicha zona, se puede observar un tatuaje que plasma los pasos de su hijo Diego. Este detalle fue elogiado por la propia FIFA.

Tiene un carácter fuerte

En abril del 2010, cuando jugaba para Hamburgo, Paolo Guerrero protagonizó un terrible escándalo. Tras el final de un partido, le lanzó un botellazo a un hincha que se encontraba en la tribuna. Este polémico caso fue muy criticado. Sin embargo, años después, el jugador indicó estaba muy enojada con esa persona y por eso su reacción. "El tipo me maldijo. Era una persona racista. Me había lesionado y tenía ocho meses sin jugar. Entré solo 10 minutos porque era el segundo partido después de la lesión. Esa persona me comenzó a insultar porque yo era de color. Estaba con mucha rabia, entonces hice eso", confesó Guerrero.

Colección de autos

Al igual que otros jugadores, al 'Depredador' también le gusta coleccionar autos, pero él tiene un impecable gusto por los carros de lujo. Él ha comprado diferentes vehículos, aunque tiene un gusto especial por la marca Ferrari. Es más, se le ha visto lucirse con sus autos al llegar a los entrenamientos.

Amante de los caballos

Paolo Guerrero se ha visto muchas veces en el Hipódromo de Monterrico, uno de sus hobbies preferidos. Es más, posee varios cabellos, los cuales participan en varias jornadas hípicas.

Es políglota

Además del castellano, que es su lengua materna, el exatacante del Flamengo sabe hablar a la perfección alemán, portugués e inglés.

Goleador de la Copa América

Él ha sido goleador de las ediciones del 2011 y 2015 de la Copa América.