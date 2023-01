Paolo Guerrero les responde a hinchas de Alianza Lima: “A otros sí, pero a mí no”

Tras la polémica que ha generado la llegada de Paolo Guerrero al Racing de Avellaneda, el futbolista peruano no dudó en responderle a la afición albiceleste por las críticas que viene recibiendo en torno a su retiro del club peruano.

Como se recuerda, el popular ‘Depredador’ utilizó sus redes sociales para anunciar que Alianza Lima no lo quería en sus filas este 2023, razón por la cual los seguidores no solo se molestaron, sino, además, le recordaron que el plantel intentó en varias oportunidades contar con su presencia.

Es por eso, que la página ‘Azul y Blanco 1901’ le dedicó una extensa reflexión en donde se animó a reprochar al excapitán de la selección peruana. Cabe recalcar, que dicha publicación se dio a conocer antes de que el deportista firmara por el equipo argentino.

Debido a esta situación, el mencionado portal señaló que Guerrero les escribió un texto de manera privada y en su interior lanzaba indirectas hacia otros jugadores.

“O sea a otros jugadores sí, pero a mí no. Ok, no hay problema. La vida sigue y tendré que ser feliz en otro club, el hincha seguirá siendo hincha del mismo club del que fui siempre. Arriba Alianza”, afirmó.

@Internet

Ante este mensaje, infinidades de cibernautas comenzaron a especular quien podría ser el futbolista al que se refiere el ex jugador de la selección peruana y rumorean que podría ser Claudio Pizarro o Jefferson Farfán.

Leer más: Periodista critica a Racing por fichaje de Paolo Guerrero: "Está lesionado, roto y grande"