Periodista critica a Racing por fichaje de Paolo Guerrero: "Está lesionado, roto y grande"

¡Indignado! Cuando se pensaba que Paolo Guerrero ya estaría pensando en el retiro tras afrontar una seguidilla de lesiones, el delantero peruano sorprendió a sus fanáticos al anunciar su fichaje por Racing de Avellaneda.

El exjugador de Flamengo firmará por toda la temporada con la Academia; sin embargo, antes deberá pasar los exámenes médicos, pactados para este lunes 23 de enero.

Periodista argentino despotrica en contra de Paolo Guerrero

La llegada de Paolo Guerrero a Argentina no solo ha sorprendido a la prensa peruana, sino también a la del país gaucho. Mientras que para algunos este es un fichaje bomba, otros han criticado a Racing por contratar los servicios del delantero, quien no pasa por su mejor momento futbolístico. Pablo Carrozza es uno de ellos.

El periodista argentino despotricó en contra del Academia y el Depredador, a quien considera un “jugador grande y roto”.

“Seguramente cuando llegue Paolo Guerrero, con cuarenta y picos de años, entre paréntesis: gran futbolista para el 2012, Paolo Guerrero, traerlo ahora lo que están diciendo es ‘bueno, ya fue: qué venga’. Es un jugador lesionado, roto, grande. Que no juega hace tiempo en la Selección de Perú; sin embargo, Racing lo trae, ¿para qué?”, expresó el periodista deportivo.

Y es que, el delantero nacional acaba de cumplir 39 años el primero de enero de este 2023 y no pasa por su mejor momento a nivel profesional.

El goleador de la selección peruana salió en setiembre del 2022 del Avaí con pocos minutos y sin marcar ningún tanto. El club brasileño decidió no renovarle el contrato tras su pobre rendimiento en el Brasileirao.

Paolo Guerrero confirma que Alianza Lima nunca estuvo interesado en ficharlo

Tras su salida de Avaí, se habló sobre el posible regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima. Sin embargo, el delantero confirmó en sus redes sociales que el club blanquiazul nunca estuvo interesado de contratar sus servicios.

“Alianza no me quiso, me dijeron que no tenían interés”, escribió el Depredador en Instragram como respuesta a la pregunta de un seguidor.