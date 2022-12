Periodista chileno se burla del futuro de Paolo Guerrero: “La rompería en Copa Perú”

La actualidad del delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, no es la mejor. Se ha mencionado en medios internacionales un acercamiento con equipos de argentina como Newell’s y Rosario; sin embargo, para el periodista chileno, Adolfo Hidalgo, el ‘Depredador’ no estaría en condiciones para disputar estas ligas.

Adolfo Hidalgo sobre Paolo Guerrero: “¿Qué le queda? Retirarse”

En uno de los streams de su canal de YouTube, el chileno Adolfo Hidalgo señaló que la posibilidad de Paolo Guerrero para llegar a Newell’s o Rosario estaría descartada. Asimismo, apuntó que el delantero peruano quiere jugar como sea, al mismo estilo de Jefferson Farfán, quien terminó retirándose tras un año de inactividad.

“Lo de Newell’s y Rosario está descaradísimo. El jugador quiere jugar lo más posible, como pasó con Jefferson Farfán, que quería seguir jugando. En Alianza no le renuevan y toma la decisión de retirarse, porque ya no tenía un lugar dónde jugar. Pasa lo mismo con Paolo, porque no saben hacer nada más que jugar al fútbol y se entiende”, señaló el chileno.

Por otro lado, el periodista chileno no dudó en apuntar que a Paolo Guerrero le quedaría retirarse o ir a un club poco relevante, ya que Alianza Lima no lo buscaría, además de su posible negativa de jugar en Universitario o Sporting Cristal, los clásicos rivales del club blanquiazul.

“¿Qué le queda? Retirarse o buscar un club mediocre, donde él pueda sumar, eso no va a ser en Primera División de Argentina o Brasil. Entonces como Alianza Lima no tiene intención de traerlo, si quiere venir a Perú tiene que jugar por ‘Muni’, porque en Cristal y la ‘U’ no va a querer jugar…”, acotó.

Adolfo Hidalgo cree que Paolo Guerrero se irá a Arabia Saudita

El periodista señaló que Paolo Guerrero no tendría el nivel para jugar en las ligas sudamericanas, y su destino sería en Arabia Saudita.

“Puede irse Arabia Saudita, pero no sé si tenga el peso como para irse allí y jugar. No está para Chile, para Perú, Argentina o Brasil. Lo más probable es que termine jugando por allá”.

Finalmente, Adolfo Hidalgo apuntó que Paolo Guerrero estaría apto para la segunda división de Perú.

“¿Esta para la Segunda División? Sí. No quiero decir la Copa Perú, porque puede sonar demasiado ofensivo decir: está para jugar la Copa Perú, aunque la rompería, sinceramente”, finalizó.