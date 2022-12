Periodista mexicano afirma que la Copa del Mundo está comprada para Argentina: “Quieren que Messi sea campeón”

El periodista mexicano Álvaro Morales señaló que la Copa del Mundo está totalmente comprada para el triunfo del cuadro argentino y, además, buscan que Lionel Messi sea campeón a como dé lugar.

“Quieren que Messi sea campeón. Pero ¿qué valor ha tenido la clasificación de la selección argentina? ¿A quién se ha enfrentado? A Croacia que ni siquiera está entre los mejores 10 de la FIFA; a los Países Bajos que tampoco está ni en el top 5; a Australia que está en el puesto 38 del ránking; a Polonia que es el 26 en la lista”, señaló morales.

Pero no solo eso, el hombre de prensa denunció públicamente que el jugador del PSG no le ha ganado a nadie en el Mundial Qatar 2022, razón por la cual la ha tenido fácil.

“A quién le ganó Argentina”, fue la pregunta que lanzó el comunicador en el video.

Sus declaraciones se hicieron virales a través de un clip difundido en internet, exactamente en la red social Tiktok.

Cabe señalar, que Morales dejó un duro comentario sobre el equipo albiceleste dirigido por Lionel Scaloni.

“Pero aun así esta selección argentina que no ha tenido un cierre o mejor dicho de 0 a 90 perfecto, es capaz de perder contra la selección 51 como Arabia Saudita. Una vez más me pregunto: ¿Por qué el camino de Argentina en algunos mundiales no puede ser llano, simple, claro? Otro penal que se le marca a la selección de Argentina que no era penal”, acotó.