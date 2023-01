Premios ESLAND: Auronplay renunciaría a ser streamer del año si se mantiene el sistema de votación

Sorpresa en la comunidad de creadores de contenido. AuronPlay anunció que, en caso sea nominado como streamer del año en los próximos Premios ESLAND, renunciaría a esta nominación en caso se mantenga el sistema de votación actual.

AuronPlay renunciaría a premio de Streamer del Año

El creador de contenido dio esta noticia en una de sus últimas transmisiones en directo mediante su canal de Twitch y sus seguidores se mostraron muy sorprendidos por la radical decisión que tomaría Auronplay.

El español explicó sus razones: “Si el año que viene soy nominado a streamer del año, cosa que no se sabe, yo probablemente le diga a TheGrefg que renuncio a esta categoría, la verdad. Si sigue este sistema de votación y me nominan, yo mismo le escribo un WhatsApp a TheGrefg”.

Auronplay aseguró que solo renunciaría a esta categoría mas no a otras: “Yo paso de participar al menos en Streamer del Año. Si a mí el año que viene me nominan a Minecraft extremo, por ejemplo, y por Streamer del Año, yo renunciaré probablemente a streamer del año y lucharé por Minecraft extremo”.

AuronPlay se cansó de críticas en redes sociales

Por otro lado, el español lanzó fuertes comentarios por las cientos de críticas que recibió en los últimos días. Auron dejó en claro que está cansado de este tipo de mensajes por parte de las personas: "Ya basta de ser un perrito. ¿Me pegas? Me ca** en tu pu** ma***, y por eso últimamente estoy más por cu***, ya me he cansado".

Cabe recordar que el creador de contenido fue criticado por la comunidad, ya que tomó la decisión de no asistir a los Premios ESLAND que fueron realizados en México. Según el streamer le da mucha pereza hacer ese tipo de viajes. Algo que fue tomado muy mal por algunos usuarios.