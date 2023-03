Proyecto 176 EN VIVO: Cuándo comienza y por dónde ver la nueva serie de streamers en Twitch

¡Vuelve el Grand Theft Auto! Luego de la repentina cancelación de su último evento The Last One, el streamer español Tanizen decidió aceptar un nuevo reto con la realización de Proyecto 176. La nueva serie de GTA V contará con la presencia de importantes creadores de contenido de la plataforma de Twitch. Ellos deberán enfrentar un mundo lleno de zombies, bandos y militares.

Comienzo del nuevo mundo

El nuevo evento de Tanizen estará conformado por 176 creadores de contenido, y su gran objetivo será acabar con amenazas radioactivas y zombis. Los streamers participantes serán divididos en tres equipos: los insurgentes, los paramilitares y la US Army.

Así se clasificarán los integrantes de cada escuadra:

Paramilitares

Abby

Agbin3r

Alfalta90

Alkapone

Amph

AnaMarreroph

Arsilex

Atwy

Budcat

Carreraaa

Conterstine

CrisGreen

DanielFez

Delt4Forc3

Dequiuv

Duende

Edurnity

ElPerita

ELTITOSINTHO

ElZeein

Espe

FlipiN

Folagor

Gemita

Genesis

Goes

Goncho

Grenheir

HeRnyBreak

Hitboxking

Jacky

JCorko

Jelty

JoseCristo

Josepo90

JotaCanario

Karchez

Khan

Kidi

Komanche

Kroketa

Lazypopa

LITkillah

LlunaClark

Locochon

Luh

Mayichi

MissAndie

MrFerruzca

MrKeroro

Mymtumtum69

Nia

Nissaxter

Nuvia

OllieGamerz

Paracetamor

Pereira

Phobyac

Piezas

Poseidon

Pqemiss

QuidVacuo

QuiinooxX

Renrize

RobertoCein

Robleis

Rociodta

Rodezel

SajonArco

SalvaMdz

SaNkHs94

Shadoune

Silithur

SoyPan

Spreen

Spursito

SrElemao

Stratus

The Last Trapper

TonoLaOveja

Train

Vector

Vickypalami

Wereverwero

xGuiRy

YassSmoke

Yuste

Zilverk

Zunk

US Army

JuanSGuarnizo

Pato

Insurgentes

8cho

AgenteMaxo

AgustaBell212

Agustin51

Alana

Aldo_Geo

Almejita

AmaBlitz

Ampeter

Ander

AriGameplays

Axozer

BarbeQ

Barca

Betra

Boffe

Borja Pavón

Breifr9

ByRubi9

Carola

Charlitoss

Corvus Clan

Cristinini

Dess

DjMaRiiO

ElChurches

ElDed

Escopetillas

Eskimalitooo

Fahkkies

FilisGG

Focus

Ibai

Imantado

JavierMtzz

Jokki

Kajal

kenaivsouza

Kenflow

Kimmi

Korah

Kun Agüero

LarryCabirria

Laxxuz

Mafer Rocha

MariusOptimus

Menos Trece

Missa Sinfonia

MizterFlip

MomonKun

MrXavito

Nanclares

Nephtunie

Nexxuz

Noni

Paco Paredes

Pandarina

Panpots

Perxitaa

PipePunk

Polispol

Puji2

Reborn

RickyEdit

Ricoy

Rioboo

Rivers

rodenasink

Roier

Ruperto

Selis13

Sergio Ferra

Severete

SrSerpiente

Suzyroxx

Tae

Tanizen

The Catacroquer

TheGrefg

Toniemcee

Vicens

Violeta G

Volcano

Wasabi

xCry

Xokas

Zeling

Zellen

Zorman

Horarios: Primer día de Proyecto 176

El primer día del evento Proyecto 176 se realizará este martes 14 de marzo. El servidor estará abierto de lunes a viernes y el límite de juego para cada usuario será de seis horas diarias. Estos son los horarios oficiales:

México y Nicaragua: 10:00 a.m.

Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 a.m.

Estados Unidos: 11:00 a.m. (EST)

Bolivia y Venezuela: 12:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina: 01:00 p.m.

España: 05:00 p.m.

Dónde ver: Primer día de Proyecto 176

El Proyecto 176 será transmitido a través de los canales oficiales de Twitch de cada creador de contenido participante en la serie.