Mundial Qatar 2022: Jozy Altidore intentó “fichar” a Alejandro Zendejas para Estados Unidos

En el fútbol no es novedad que las selecciones se peleen por un jugador. Y eso es exactamente lo que viene pasando entre Estados Unidos y México, quienes están luchando por captar la atención del futbolista Alejandro Zendejas.



De hecho, la selección estadounidense ya dio el primero paso. Jozy Altidore, estrella del fútbol de ese país, subió una foto a su cuenta de Instagram junto al jugador del América destacando sus características: "Eres un crack. Te necesitamos en Qatar", fue lo que escribió Altidore.

Y es que como se sabe, Zendejas está en un dilema por saber a qué selección representar. Según varios medios mexicanos, el ‘Tri’ le presentó una carta formal para cambiar oficialmente de selección ante la FIFA, pero este la rechazó. Según indican, espera comunicarse con el técnico Gerardo Martino para saber cuál son sus intenciones.

Jozy Altidore with Alejandro Zendejas 🇺🇸 pic.twitter.com/nXFTZhPnk0 — USMNT Only (@usmntonly) October 16, 2022

Explican la situación de Alejandro Zendejas

Rubén Rodríguez, periodista que cubre a la Selección de México, explicó la situación del jugador con el ‘Tri’: “En su momento fue llamado, y la situación es muy sencilla. Le dijeron, ¿quieres venir a Selección? Fírmame este documento. El documento era que, en ese momento, terminaba o cancelaba su posible llamado a la Selección de Estados Unidos”

Rodríguez aseguró que el jugador siente que está pasando por un buen nivel, pero no le gusta estar condicionado: “Zendejas está pasando por un extraordinario nivel, creo que está demostrado que es uno de los mejores volantes del futbol mexicano, pero dijo: a ver, todavía no me decido. No me pueden condicionar de esa manera”.