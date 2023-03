Quackity gana premio a ‘Mejor Streamer de Minecraft’ en los Streamer Awards 2023

¡Felicidades! El streamer mexicano Quackity se ha convertido en uno de los más reconocidos de la comunidad hispanohablante de Twitch. Como tributo a sus buenos números durante el 2022, el popular influencer latinoamericano fue premiado con el galardón en la categoría ‘Mejor Streamer de Minecraft’. La obtención del distintivo fue durante la ceremonia de los Streamer Awards 2023.

Triunfo histórico de Quackity

Quackity se ha ganado un importante lugar en el mundo de Twitch debido a su gran carisma para los videojuegos, como Minecraft. Luego de protagonizar un excelente 2022, el influyente streamer latino fue nominado al premio ‘Best Minecraft Streamer’ en los Streamers Awards. El mexicano fue nominado junto a otros jugadores como Foolish Gamers, SmallAnt o Tubbo.

Para la alegría de miles de usuarios, Quackity fue el aclamado ganador, llevándose los elogios de importantes representantes de la plataforma de Twitch. El año 2022 del mexicano fue espectacular, protagonizando divertidos momentos en diversas series de Minecraft, como en la quinta edición de Karmaland.

Agradecido con su comunidad

Tras consagrarse como el flamante ganador del premio, Quackity no dudó en agradecer a sus seguidores en su canal oficial de Twitch. “Aunque no puedo compartir este momento con ustedes, chicos, espero que sepan que me siento increíblemente agradecido con todos e increíblemente agradecido de recibir este premio", mencionó el mexicano durante su discurso.

"Quiero agradecer a mis comunidades en inglés y en español, por ser tan cariñosos y por apoyarme tanto. Empecé a crear contenido a los 12 años, ahora tengo 22. Viniendo de un origen hispano, tener tanto éxito en un medio inglés se siente muy irreal para mí”, señaló Quackity.