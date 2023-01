Rally Dakar 2023: piloto atropelló accidentalmente a simpatizante y este perdió la vida

El pasado martes 10 de enero se vivió un terrible hecho en el Rally Dakar 2023. El piloto de un camión terminó arrollando a un espectador que se encontraba detrás de una duna. El equipo médico fue de inmediato para auxiliarlo durante la carrera, pero lamentablemente perdió la vida.

Los conductores quedaron devastados luego de oír la triste noticia, en especial Ales Loprais. El participante publicó un video en su cuenta de Facebook donde expresó su pesar y consternación por el fallecimiento del hombre de 69 años.

Se pronunció después del accidente

Ales Loprais estuvo en el centro de la noticia después de que su vehículo arrollara a un espectador de 69 años. Luego de aquel terrible accidente, decidió publicar un video en su cuenta de Facebook para expresarse respecto al tema, donde afirmó que no vio al hombre desde el interior del camión.

"Tengo muy malas noticias que me comunicaron cuando volvía de la novena etapa. Estábamos ya en la cama cuando los comisarios del Dakar me mostraron un video de la carrera en el que golpeábamos a un hombre por error que tomaba fotos de su mujer detrás de una duna", declaró.

Por otro lado, Ales Loprais contó la información que le brindaron las autoridades respecto a lo que experimentó la persona arrollada, quien terminó falleciendo de un paro cardiaco: "Resultó herido, sintió náuseas y mareos en las siguientes dos o tres horas, y tuvo un ataque al corazón cuando iba al hospital".

Finalmente, el piloto confesó que nadie de su equipo pudo darse cuenta de la presencia del hombre, lamentando haber sido él quien indirectamente le haya quitado la vida: "Una vida humana se ha terminado por mi culpa, indirectamente, porque yo era el que conducía. Tengo que admitir que ni yo ni mi tripulación nos dimos cuenta. Tenemos on board y otros videos que así lo prueban. Pero eso no cambia que una vida humana ha terminado. El hombre era italiano, pero no sé su nombre por la investigación. Un hombre de 69 años que venia a ver el Dakar y que desafortunadamente se encontraba detrás de esa duna... y no lo vimos, ninguno de nosotros", finalizó.