¡Respeto! Futbolista de Arabia Saudita posan con camiseta de compañero gravemente lesionado ante Argentina

Imagen para el recuerdo. Los futbolistas de Arabia Saudita posaron junto a la camiseta de Yasser Al-Shahrani previo al encuentro contra Polonia por el grupo C del Mundial Qatar 2022.

Como se recuerda, el lateral izquierdo del Al-Hilal tuvo un duro choque con su portero, siendo sacado en camilla y llevado a un hospital.

Las primeras noticias indicaban que sufrió una fractura de mandíbula. Sin embargo, las informaciones que empezaron a surgir en las horas posteriores daban cuenta de algo peor.

Ante ello, el entrenador de Arabia Saudita indicó Yasser Al-Shahrani fue trasladado a un hospital de Doha y luego enviado a su país para ser intervenido del páncreas. Además, indicó que deberá someterse a varias cirugías faciales tras el golpe.



"Yasser es alguien muy importante para nosotros. Lo extrañamos, pensamos en él y lucharemos por él", comentó Renard en conferencia de prensa.

También se supo que el príncipe heredero saudí, ordenó que el futbolista sea trasladado en un jet privado a una clínica de Alemania para sanar la lesión tras haber sido operado de urgencia por una hemorragia interna.

Por lo pronto, no sabe cuándo volverá a las canchas. Sin embargo, el propio jugador quiso mandarles un mensaje a sus seguidores tras ser intervenido. "Quiero tranquilizar sobre mi estado de salud, estoy mejor. No me olviden en sus rezos. Felicidades por la victoria. Gracias", aseguró el lateral izquierdo.



💚 💚 💚



Arabia Saudita 🇸🇦 no se olvida de su compañero Yasser Al-Shahrani.



El defensor sufrió multiples fracturas tras un violento impacto con su guardameta. Ya fue operado, pero necesita múltiples intervenciones. #Qatar2022 🙏https://t.co/ErWuYjvk7R pic.twitter.com/lDAySI5Bt8 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 26, 2022