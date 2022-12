Ricardo La Volpe ningunea a la Selección Mexicana Sub-17: “Qué interesa si después nunca llegan”

Ricardo La Volpe causó polémica al minimizar los títulos de la Selección Mexicana sub-17, pues considera que no tiene continuidad ni ninguna trascendencia en la selección de mayores.

La Volpe ningunea logros del ‘Tri’ sub-17

La discusión se produjo durante el debate en la mesa de Los maestros, cuando Ricardo Peláez enumeró todos los logros de la selección menor como la Copa Confederaciones, medallas olímpicas y los mundiales sub-17, algo que Ricardo La Volpe cree que no sirve de nada si no se refleja en la absoluta.

“¿Quién dice que no somos responsables? Entonces en Argentina se deben de matar porque no han ganado nunca una con la sub-17”, inició el entrenador argentino.

“¿A quién le interesa eso? Lo que interesa mostrarle al mundo es con los grandes, River (Plate), en Boca (Juniors), qué me interesa el de la 17, si después no tiene el crecimiento y no llega nunca. Ganamos una medalla de oro en los Olímpicos y ¿después qué hicieron?”, comentó el exentrenador de Toluca.

La Volpe desea resultados para el ‘Tri’

El exfutbolista argentino aseguró que esperaba que hubieran cambios positivos en la Selección Mexicana, pues le tiene mucho cariño y tiene varios años en el país.

“Vamos a hablar de la selección mayor, no de las 17 o 15, hay que trabajar muy bien abajo. Si seguimos mirando… vine a México en el año 79, tengo nietos ya, quiero a México como quiero a Argentina, quiero verlos crecer, quiero que hagamos lo que hacen estos (potencias)”, comentó La Volpe.