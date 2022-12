Ricardo Osorio contó la vez que Ricardo La Volpe lo regañó en su primer día con la Selección Mexicana

Ricardo Osorio, recordado jugador de la Selección Mexicana, se presentó en Los maestros de la jugada para hablar un poco sobre la actualidad del Tri y se animó a contar algunas anécdotas que tuvo en su paso por el Equipo de Todos.

Ricardo Osorio contó anécdota entre él y La Volpe

El exfutbolista comenzó hablando sobre sus primeros pasos en la selección y contó una divertida anécdota que tuvo el primer día que llegó. Cabe precisar que, en ese entonces, el técnico era Ricardo La Volpe quien -precisamente- estaba en el mismo set.

Lee también: Edu Aguirre de 'El chiringuito' critica al técnico de Portugal por suplencia de Cristiano Ronaldo: "Si no fuera por él, hace años estaría sin trabajo"

Osorio confesó que La Volpe es como un padre futbolístico para él. Pero, aseguró, que el primer día “lo regañó como no tienen idea”. Y es que el técnico era de salir siempre jugando con la pelota en el piso, algo que a Osorio no le habían enseñado nunca. Después de muchas regañadas por parte de La Volpe, aprendió a jugar un poco más con la pelota en los pies.

Ricardo Osorio habló de la selección de México

Entre tanta plática, el exjugador también se animó a hablar del problema de México en Qatar 2022: “Hoy había jugadores, pero no un centro delantero, no hubo 9. No puedes poner a 'Chucky' Lozano de espaldas. Lo matas a un jugador que es rápido, que es de los pocos habilidosos, lo exhibes. México no tenía ese 10 como Cuauhtémoc Blanco".

Lee también: Juanma Rodríguez criticó a la Selección Argentina y espera que Croacia 'les meta cuatro'

Finalmente, propuso una medida para poder mejorar el fútbol mexicano: "En la Liga, ya lo han dicho aquí, los extranjeros no tienen la culpa, nosotros por tener tantos, cinco es más que suficiente. Cuando vine acá me tocaron cinco muy buenos, Suazo, Basante, Ayoví, Cardozo, 'Chelito' Delgado, pero hablamos de que calidad".