'Ringcraft': Ibai y ElRich critican evento de TheGrefg

Hace unos días, TheGrefg lanzó una nueva serie llamada ‘Ringcraft’, donde varios streamers se unieron para jugar Minecraft. De hecho, hubo mucha expectativa por parte de los usuarios y creadores de contenidos. Sin embargo, nada fue lo que parecía.



Ibai Llanos criticó actitud de TheGrefg

De acuerdo con lo visto, el juego presenta muchas fallas. Es más, los streamers selo han hecho saber al líder de esto: TheGrefg. Esto no fue tomado muy bien por el streamer, quien tildó de "llorones" a jugadores por quejarse, entre ellos Ibai Llanos.

"La gente es igual de competitiva que yo, pero lo justifican con los lloros. Para mañana recordadme que me traiga un paraguas", fueron las palabras de TheGrefg durante una transmisión que hacía en Twitch.

Ibai Llanos no se quedó callado y respondió lo siguiente: "Considero bastante injusto que se le llame a alguien llorón cuando el evento ha sido una m*** a nivel de organización. Yo no tengo ego jugando a los videojuegos, sé que soy peor que TheGrefg en todos los juegos", indicó Ibai.

El streamer de Barcelona finalizó con lo siguiente: "Si eso te parece ser llorón, yo lo acepto. A mí me parece que una cosa es ser un tío que no acepta la derrota y otra cosa es tener un poquito de cabeza y ver que hay gente que ha estado perdiendo el tiempo".

Más streamers de quejaron de 'RingCraft'

De hecho, no solo ha sido Ibai Llanos quien se ha quejado de la organización del evento. El ‘Rich’ también declaró lo siguiente: "Es el peor evento que he jugado en 11 años de Minecraft, con los bugs más locos, el peor diseño, las injusticias más horribles y la peor comunicación de una administración que, encima, no paga a los trabajadores".