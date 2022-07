Robert Lewandowski empieza una nueva etapa en su vida profesional luego de firmar contrato con el FC Barcelona. El fichaje sorprendió a muchos, ya que, el polaco llevaba ocho temporadas en el Bayern Múnich de Alemania, donde tuvo una destacada participación y se consagró como uno de los mejores delanteros del mundo.

"Por fin estoy aquí. Estoy muy contento de estar en el Barça (…) Los últimos días han sido largos, pero al final el acuerdo se ha hecho realidad. Estoy preparado para afrontar este nuevo reto en mi carrera", declaró el delantero polaco a su llegada al club culé.

El fichaje de Lewandowski ha traído a la memoria del hincha peruano la vez que compartió las canchas con Hernán Rengifo en el Lech Poznan de Polonia. Este último era titular del equipo que jugaba en Primera División, mientras que Lewandowski llegaba del Znicz Pruszków, un equipo de menor categoría.

¿Lewandowski fue suplente de Hernán Rengifo?

En muchas oportunidades, se difundió la leyenda que Robert Lewandowski fue el suplente de Hernán Rengifo cuando ambos jugaban en el Lech Poznan. En una entrevista, el futbolista peruano se animó a contar sobre la época en la que compartió la pelota con el crack del fútbol.

“Robert era el goleador de segunda (división) y llega comprado por el Lech Poznan. En primer instante, uno lo ve y se da cuenta de que era distinto al resto (…)Nunca fue mi suplente. Él llegó a jugar y a hacer goles. ¿Cómo un jugador de esa categoría puede estar relegado a la banca?”, reveló el actual delantero del ADT de Tarma.

Hernán Rengifo habla de su experiencia de juego con Lewandowski

Robert Lewandowski y Hernán Rengifo jugaron juntos entre los años 2008 y 2009 en el Lech Poznan. Ambos formaron una dupla muy importante y decisiva, que llevó al conjunto europeo a ganar la Copa y Supercopa de Polonia, triunfos que quedaron marcados en la memorias de los hinchas. Luego de esos triunfos, Lewandowski se cotizó y llegó al Borussia Dortmund y años más tarde al Bayern Múnich.

El 'charapa' se animó a contar, durante una entrevista, lo que significó jugar con este crack y contó anécdotas sobre su experiencia con el delantero europeo al portal Denganche. “Jugábamos los dos, él un poco más retrasado porque tenía una característica que lo demuestra como sacarse a uno o tres rivales”, detalló. Asimismo, el peruano alabó a su compañero y aseguró que siempre supo que llegaría lejos.

"Es frío para definir, maneja bien sus emociones, es un crack, tú podías ver jugadas que normalmente no las ves, te sentías tranquilo porque en algún momento él podía hacer un gol y definir el partido”, indicó. Asimismo, cuando le preguntaron sobre alguna anécdota con la estrella mundial reveló una de las últimas conversaciones que tuvo con este antes de salir del equipo. “Me acuerdo cuando ya me tocaba renovar y no renové. Él me decía Hernán ya tienes qué firmar y yo le comenté que no iba firmar nuevamente contrato y no era una situación que era buena para todos”, narró.