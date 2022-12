Roberto Martínez ya no es más técnico de la Selección de Bélgica

El director técnico de Bélgica, Roberto Martínez, anunció su retiro como entrenador de la selección. El DT señaló que la decisión de dar un paso al costado no tiene que ver con no haber podido pasar la Fase de Grupos del Mundial Qatar 2022 y que la tomó antes que iniciara el torneo internacional.

Roberto Martínez: “Estoy muy satisfecho con lo que ha hecho esta selección”

Con los ojos llorosos, pero con una posición firme, Roberto Martínez señaló que durante los seis años que estuvo a cargo de los belgas se comprometió al máximo e incluso rechazó algunas oportunidades laborales.

“Acabamos con una medalla de bronce y teníamos que darle otra oportunidad a este proyecto. Lo he disfrutado muchísimo (…)Cuando veo a los jugadores en el vestuario, veo a jugadores que están creciendo y aprovechando todas las lecciones con esta generación. Seis años en los que he crecido y he hecho todo lo que podía hacer. Estoy muy satisfecho con lo que ha hecho esta selección. Y los verdaderos aficionados aprecian lo que ha hecho”, indicó.

Asimismo, recalcó que su decisión se da independientemente de no haber clasificado a octavos de final del Mundial Qatar 2022.

“Iba a ser el final pasara lo que pasara. Es el final de un ciclo y no tiene nada que ver con quedar eliminados en fase de grupos. Tomé la decisión justo antes del Mundial. Creo que los proyectos tienen que ser a largo plazo. Desde Rusia he tenido muchas oportunidades de aceptar ofertas de clubes y siempre he sido fiel a la selección belga. No estoy dimitiendo, llega el final de mi contrato y ese era el plan desde el principio”, subrayó.

Roberto Martínez analiza desempeño de Bélgica en el Mundial Qatar 2022

El entrenador español, también analizó el desempeño de la selección de Bélgica en el Mundial Qatar 2022.

Roberto Martínez empató el último partido 0-0 ante Croacia. Sin embargo, señaló que el encuentro clave fue el duelo ante Marruecos donde perdieron 2-0.

“Hoy podríamos haber ganado el partido 0-3. Si nos hubiésemos clasificado hoy, podríamos haber visto a la mejor Bélgica, pero desaprovechamos nuestros dos primeros partidos”, reconoció.

Además, lamentó no haber contado al cien por ciento con el nivel físico de jugadores claves como Eden Hazard y Romelu Lukaku.